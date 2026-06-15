WhatsApp dejará sin soporte a cinco modelos de iPhone: conoce cuáles son y cómo evitarlo

La aplicación de mensajería WhatsApp dejará de funcionar en varios modelos antiguos de iPhone a partir del próximo 30 de noviembre, según informó Meta.
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¿Qué iPhone dejarán de ser compatibles con WhatsApp?
De acuerdo con la información divulgada por la compañía, los dispositivos afectados son:
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE (primera generación)
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
Los usuarios de estos modelos podrían perder el acceso a la aplicación si no cuentan con una versión compatible del sistema operativo requerida por WhatsApp.
¿Por qué WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares?
Meta explicó que periódicamente revisa qué dispositivos y sistemas operativos son compatibles con la aplicación.
Los equipos más antiguos suelen dejar de recibir actualizaciones de seguridad y presentan limitaciones técnicas para ejecutar nuevas herramientas y funciones incorporadas a la plataforma.
Por esta razón, WhatsApp elimina gradualmente el soporte para modelos que ya no cumplen con los requisitos mínimos establecidos.
¿Cómo evitar perder el acceso a WhatsApp?
La compañía recomienda a los usuarios verificar si su dispositivo puede actualizarse a una versión más reciente de iOS compatible con la aplicación.
En caso de que el equipo ya no admita nuevas actualizaciones, la alternativa será migrar la cuenta a un dispositivo más reciente para continuar utilizando WhatsApp con normalidad.
Asimismo, se aconseja realizar una copia de seguridad de los chats antes de cualquier cambio de dispositivo para evitar la pérdida de conversaciones, fotografías y archivos importantes.
Usuarios tienen varios meses para prepararse
Aunque la medida entrará en vigor el 30 de noviembre, Meta señaló que los usuarios disponen de varios meses para tomar las acciones necesarias y evitar interrupciones en el servicio.
La empresa recomienda no esperar hasta el último momento y revisar desde ahora la compatibilidad de sus dispositivos para garantizar el acceso continuo a la plataforma de mensajería más utilizada del mundo.