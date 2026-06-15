WhatsApp dejará sin soporte a cinco modelos de iPhone: conoce cuáles son y cómo evitarlo

La aplicación de mensajería WhatsApp dejará de funcionar en varios modelos antiguos de iPhone a partir del próximo 30 de noviembre, según informó Meta.

La medida forma parte de una actualización de los requisitos mínimos del sistema operativo que permitirá a la plataforma mantener sus estándares de seguridad, rendimiento y compatibilidad con nuevas funciones.

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¿Qué iPhone dejarán de ser compatibles con WhatsApp?

De acuerdo con la información divulgada por la compañía, los dispositivos afectados son:

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (primera generación)

iPhone 7

iPhone 7 Plus

Los usuarios de estos modelos podrían perder el acceso a la aplicación si no cuentan con una versión compatible del sistema operativo requerida por WhatsApp.

WhatsApp Plus - Imagen WhatsApp Plus

¿Por qué WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares?

Meta explicó que periódicamente revisa qué dispositivos y sistemas operativos son compatibles con la aplicación.

Los equipos más antiguos suelen dejar de recibir actualizaciones de seguridad y presentan limitaciones técnicas para ejecutar nuevas herramientas y funciones incorporadas a la plataforma.

Por esta razón, WhatsApp elimina gradualmente el soporte para modelos que ya no cumplen con los requisitos mínimos establecidos.

¿Cómo evitar perder el acceso a WhatsApp?

La compañía recomienda a los usuarios verificar si su dispositivo puede actualizarse a una versión más reciente de iOS compatible con la aplicación.

En caso de que el equipo ya no admita nuevas actualizaciones, la alternativa será migrar la cuenta a un dispositivo más reciente para continuar utilizando WhatsApp con normalidad.

WhatsApp, ahora una experiencia “única” BRA01. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 05/08/2021.- Fotografía de archivo del 17 de diciembre de 2015 que muestra un teléfono móvil con el logo de la aplicación tecnológica WhatsApp, en Río de Janeiro (Brasil). WhatsApp ya no sabe qué “inventarse” para seguir ganando terreno o al menos recuperar el perdido por las crecientes críticas en su contra. Desde esta semana, la popular aplicación de mensajería instantánea añade la función “Ver una vez”, por la que los usuarios pueden enviar fotografías y videos que se eliminarán después de que el receptor los abre. EFE/ Marcelo Sayão ARCHIVO

Asimismo, se aconseja realizar una copia de seguridad de los chats antes de cualquier cambio de dispositivo para evitar la pérdida de conversaciones, fotografías y archivos importantes.

Usuarios tienen varios meses para prepararse

Aunque la medida entrará en vigor el 30 de noviembre, Meta señaló que los usuarios disponen de varios meses para tomar las acciones necesarias y evitar interrupciones en el servicio.

La empresa recomienda no esperar hasta el último momento y revisar desde ahora la compatibilidad de sus dispositivos para garantizar el acceso continuo a la plataforma de mensajería más utilizada del mundo.