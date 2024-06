Calle 7 Panamá: ¿Cómo salvar a tu competidor novato favorito?

Mira aquí: Edikelis Ng revela detalles de su fractura en la mano

Los competidores novatos que perdieron durante la prueba de nominados quedan a expensas del público, que decidirá quién se salva de estar en esta posición.

En las redes sociales de Calle 7 Panamá habrá una publicación de cada competidor, donde podrás salvar a tu favorito.

Es importante destacar que ninguno de los dos será eliminado: el competidor que se salve se quitará la camiseta de amenazado, mientras que el otro pasará a la siguiente ronda de nominación.

Si tu favorita es Lía Borrero, dale like y comenta la mayor cantidad de veces en esta publicación.

Embed - CALLE 7 PANAMÁ on Instagram: "• N O M I N A D A • @liaborrero . . ¡ESTA ES SU OPORTUNIDAD DE SALVAR A LIA! Voten comentando y dándole like en este post♥ si quieren que la ESCARLATAse quite la camiseta de nominación #Calle7Panama #CompetenciaDeVerdad #FuriaRoja #FiebreAmarilla #DesafioDeLosDioses"