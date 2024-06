Calle 7 Panamá: Dimas sale del campo de batalla

Es triste la verdad, más que por mí mismo siento que le debía cosas a personas a la fanaticada y a Jean Modelo, no logré lo que quería, entonces me siento triste, no es fácil.

Dimas afirma que le afectó la pérdida de su familiar

El competidor expresó que no es fácil estar en el campo de batalla y que solo hace dos días perdió un familiar y que eso fue una carga adicional a lo que ya sentía. En la tabla, Dimas quedó de último con 200 puntos por lo que fue el competidor que abandonara la competencia a solo un día de la semifinal.