Calle 7 Panamá: El campeón Gustavo Felicio se retira del campo de batalla

"Infelizmente, en la nominación que me tocó la última, salí de una estructura donde, infelizmente, mi rodilla se dobló. Inicialmente no sentí nada, no pensé que fuera un golpe, fue algo raro, pero seguí compitiendo. Sin embargo, al día siguiente se me hinchó y me dolía", comentó el competidor.

Gustavo contó que le hicieron una resonancia que dio un diagnóstico inesperado, ya que él tenía muchas ganas de seguir compitiendo y defender su lugar como campeón.

"Leyendo lo que salía en el papel, fue como que un 'back' y ya salía como que ligamento cruzado roto, ligamento posterior desgastado, y fue algo como que 'ay, la vida'. Entonces, ya sabía que era algo que venía y no podía defender mi título, seguir donde me gusta estar, compitiendo", expresó entre lágrimas Gustavo.

Gustavo Felicio se despide de Calle 7 Panamá

A pesar de tener muchas ganas de competir, Gustavo Felicio no pudo defender su título ni participar en la competencia de amenazados debido a la necesidad de seguir las indicaciones médicas. Los médicos le advirtieron que si realizaba un mal movimiento, podría enfrentar consecuencias graves a futuro. Esta situación lo obligó a tomar la difícil decisión de retirarse y priorizar su recuperación.