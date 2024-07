Calle 7 Panamá: Kathiana volverá al campo de batalla el lunes

Kathiana volverá a Calle 7 Panamá el día lunes

Durante el programa de este viernes 5 de julio, la competidora novata contó que ya se encuentra mejor, pero que hoy no podrá competir.

Hoy me siento bastante bien, el día de ayer es que desde el miércoles ya tenía el golpe y entonces ya ayer me resentí más de la cuenta, me esforcé un poco más a la subida de la pared

Dijo la competidora Escarlata asegurando que luego de haber ido por atención médica dice que ya se encuentra bien.

"Hoy no puedo competir pero el lunes vuelvo con todas las fuerzas", concluyó la competidora novata.