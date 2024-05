Calle 7 Panamá: Sol Bruce sufre un inesperado accidente en los ensayos

A pesar de haber tomado medicamentos no se le baja el fuerte de dolor, luego de haberse golpeado con una de las estructuras de la prueba.

Sol Bruce siente frustración por quedar fuera del campo de batalla de Calle 7 Panamá

Sol Bruce se encontraba en la fila de amenazadas y a raíz de esta inesperada situación le tocó tomar una difícil decisión y fue despedirse del campo de batalla.

"Siento tanta frustración, me he preparado para esto y siempre me pasa algo justo antes de la etapa verde, me he esforzado tanto que me siento muy frustrada", comenzó diciendo Sol entre lágrimas.

Sol dijo que se sentía apta para la prueba pero debido a que tenía que agacharse y hacer movimientos en su cabeza no participará, pero que de igual forma nada es seguro para mañana.

Quién me asegura mañana que yo pueda competir, ahora me voy al médico haber que me dicen

Expresó la competidora de la Furia Roja quien le tocó pasar a la banca y esperar a los resultados médicos para saber si podrá defender su lugar.