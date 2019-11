Cine ambiental para reverdecer las conciencias

EFE • 30 Nov 2019 - 09:09 AM

Películas que advierten de las consecuencias del cambio climático y documentales que la muestran la difícil relación del hombre con la naturaleza son algunas de las propuestas de los expertos consultados por Efe para "reverdecer" nuestra conciencia frente a la crisis climática.

A pesar de que la distribución de cine ambiental en España es un trabajo "muy difícil de hacer" al ser una temática "de nicho" que todavía no ha alcanzado la atención "del gran público", el cine verde, al igual que la información medioambiental, es un género "en expansión", asegura a Efe David Baute, director del Festival internacional de Cine Medioambiental de Canarias (FICMEC).

Joaquín Gutiérrez Acha

A nivel nacional, Baute destaca “el esfuerzo de un director", Joaquín Gutiérrez Acha ganador del premio a la Difusión del Conocimiento y Sensibilización en Conservación de la Biodiversidad en España de la Fundación BBVA , por producir obras como 'Lince ibérico' (2004), "Guadalquivir"(2013) o 'Cantábrico'(2017), un perfil de “director conservacionista” que "desgraciadamente escasea en España".

'Freightened: el precio real del transporte marítimo' (2016)

El hecho de que "todos podamos comprar camisetas a 3 euros y tener un teléfono en el bolsillo" viene dado por los "costes ridículos" transporte de mercancías”, responsable de "gran parte" de las emisiones de gases de efecto invernadero, señala García Larriu, que apunta al documental 'Freightened' para ilustrar esta circunstancia.

El realizador Denis Delestrac muestra en "Freightened" la "revolución del transporte marítimo" y el "apabullante" impacto sobre el medio ambiente que supone la circulación de "62.000 barcos cada día".

"Gracias por la lluvia" (2017)

David Baute explica que el documental "Gracias por la lluvia", dirigido por Julia Dahr, construye el relato en torno al empeño de un líder comunitario y agricultor keniano por tratar de generar políticas medioambientales en su país.

Su tenacidad le permite acudir a una cumbre climática internacional, donde descubre la cruda realidad: "los dirigentes políticos se quedan en las palabras".

'Virunga' (2014)

La industria petrolera, la supervivencia de los gorilas y los conflictos civiles son los tres ejes que articulan el hilo argumental de 'Virunga', dirigida por Orlando von Einsiedel y que narra una historia de conservación en torno a las pesquisas de una reportera que da entender "lo mucho que han cambiado los animales, las personas y las prioridades" en el continente africano, señala Baute.

'Nómadas del viento' (2001)

Un documental que según el director del Ficmec "marcó un antes y un después" gracias a su "innovadora propuesta tecnológica" es 'Nómadas del viento', de Jacques Perrin, en la que se muestran "espectaculares secuencias" de aves volando por todo el mundo.

"Hoy en día la fotografía área y el uso de drones permiten a cualquiera realizar este tipo de tomas", pero a principios del siglo XXI, estas técnicas eran aún "poco conocidas", apostilla.

'La mujer de la montaña' (2018)

Una suerte de duelo "entre David y Goliat" es el resumen argumental de Larriu sobre 'La mujer de la montaña', del director Benedikt Erlingsson , "un éxito en taquilla" que narra el ardor combativo de una profesora de canto que "declara la guerra" a la industria local del aluminio para proteger el valioso ecosistema islandés.

'Interstellar' (2014)

En el campo de la ciencia ficción, Christopher Nolan proyecta en 'Interstellar' el incierto futuro de la especie humana en un momento en el que "estamos devorando todos los recursos del planeta" y la humanidad se esfuerza en buscar "alternativas habitables".

Aunque la idea de la supervivencia de los seres humanos en otro planeta "es tranquilizadora", Larriu no aplaude esta alternativa, ya que "sería continuar con la misma actitud en otros mundos", prosigue la directora de Another Way Film Festival, que recuerda que "buscar otros astros que explotar no nos quita responsabilidades ante el planeta que aún habitamos".

'El olivo' (2016)

Una producción española es 'El olivo', dirigida por Icíar Bollaín y que cuenta la historia de un árbol milenario español arrancado de su ecosistema que acaba formando parte del mobiliario de oficina en una sucursal bancaria en Alemania.

La película es un "alegato a favor de los valores de la tierra y la comunidad rural" frente a la "posmodernidad", explica a Efe García Larriu, directora de Another Way Film Festival (AWFF).

'El día de mañana' (2004)

Larriu destaca la interpretación dramatizada del cambio climático a principios del siglo XXI con “tsunamis, glaciaciones y huracanes devastadores” que muestra 'El día de mañana', dirigida por Rolland Emmerich.

La cinta narra las dramáticas consecuencias de la interrupción de la corriente del Golfo -una corriente oceánica que desplaza una gran masa de agua cálida desde el mar Caribe a Europa- tras el incremento del deshielo polar, lo que provoca “en tiempo récord” una hecatombe climática de proporciones planetarias que “sirve para advertir de las consecuencias de la inacción ante la crisis climática”.