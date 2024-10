"Scary Movie" regresa con una nueva entrega tras 20 años

"¡¡¡ESTAMOS DE VUELTA!!! Después de casi 20 años, los hermanos Wayans finalmente van a dar a los fans lo que han estado pidiendo... ¡un regreso a la franquicia de PELÍCULA DE MIEDO! Estamos ansiosos por volver a divertirnos en la gran pantalla", escribió Marlon Wayans en su publicación, junto a una imagen de “Ghostface”.

WE'RE BACK!!! After nearly 20 years, the Wayans brothers are finally going to give the fans what they've been asking for… a return to the SCARY MOVIE franchise! We're looking forward to having fun on the big screen again.