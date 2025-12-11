'Celebra Bien': el compromiso permanente de Cervecería Nacional con el consumo responsable

Cervecería Nacional ha consolidado a lo largo de los años una visión clara: disfrutar responsablemente es parte esencial de cualquier celebración. Bajo esa premisa nace Celebra Bien, una campaña permanente que promueve hábitos de consumo moderado, consciente y seguro durante todo el año, reforzándose especialmente en momentos de alta actividad social como los carnavales, festivales y eventos masivos.

La campaña tiene como objetivo sensibilizar a los panameños sobre la importancia de celebrar con moderación. Su enfoque prioriza cuatro aspectos clave para aplicar a cualquier ocasión: hidratación constante, descanso adecuado, alimentación equilibrada y conducción responsable. Con esta iniciativa, Cervecería Nacional promueve acciones que ayudan a que los consumidores tomen decisiones informadas sin dejar de disfrutar.

Campaña Celebra Bien 2 (1)

Si bien la campaña tiene presencia durante todo el año, uno de sus momentos más visibles ocurrió durante los carnavales de 2025, donde implementaron la Estación de Chequeo en el Festival Carnavalístico, que se celebró en la ciudad capital, donde los asistentes pudieron medir su nivel de alcohol con el “Medidor de Consumo”, recibir recomendaciones sobre consumo moderado y responsable, hidratarse con agua gratuita y participar en dinámicas de sensibilización.

Paralelamente, en la Terminal de Albrook, la activación “Reconoce las Señales” permitió a los viajeros identificar los síntomas de un consumo excesivo a través de una dinámica interactiva inspirada en las demostraciones de seguridad de los aviones. El objetivo fue educar de manera lúdica sobre la importancia de conocer los efectos del alcohol y saber cuándo es momento de parar.

Con estas y otras iniciativas, la compañía sigue reforzando su compromiso con el bienestar de los panameños, incentivando una cultura de disfrute consciente y responsable. Porque celebrar bien es celebrar con responsabilidad.