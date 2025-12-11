El Canal de Panamá y la Federación Panameña de Fútbol lanzan alianza que refleja la identidad y la unidad del país

En un acto que reflejó el orgullo y la identidad del pueblo panameño, el Canal de Panamá reafirmó hoy su respaldo oficial a la Selección Nacional de Fútbol, consolidando una relación de apoyo que ha acompañado al deporte por generaciones. El evento, destacó el compromiso histórico del Canal con iniciativas que representan disciplina, esfuerzo colectivo y excelencia, valores que comparte con la Selección y que han guiado a ambas instituciones en su misión de representar a Panamá ante el mundo.

El evento contó con la participación de miembros de la Junta Directiva, el Administrador y subadministradora del Canal de Panamá, el presidente encargado de la Federación Panameña de Fútbol, Fernando Arce y representantes de la FPF. También estuvieron presentes figuras destacadas de la Selección Mayor masculina y femenina, jugadores de categorías formativas y reconocidas leyendas del fútbol nacional.

WhatsApp Image 2025-12-11 at 4.11.48 PM (1) (1) Esta alianza permitirá impulsar iniciativas en beneficio de los distintos programas formativos y categorías juveniles de la FPF. Cortesía

Durante su intervención, el Administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, resaltó la importancia de este acompañamiento en un momento significativo para la selección y el país. “El Canal de Panamá ha sido, por generaciones, un símbolo de soberanía, unidad y progreso. Hoy reiteramos nuestro compromiso con el talento panameño y con los valores que nos unen como nación. Así como conectamos océanos, también conectamos a Panamá con su espíritu de excelencia. En este camino al Mundial, Somos Canaleros, unidos, disciplinados y orgullosos de nuestra Selección”.

Esta alianza con todas las Selecciones Nacionales y sus diferentes categorías, agrupadas en la Federación Panameña de Fútbol permitirá impulsar iniciativas en beneficio no solo de la Selección Mayor, sino también de los distintos programas formativos y categorías juveniles de la FPF, ampliando su impacto social y deportivo en comunidades a nivel nacional.

WhatsApp Image 2025-12-11 at 4.11.49 PM El presidente encargado de la FPF, Fernando Arce, destacó que esta alianza seguirá fortaleciendo proyectos formativos. Cortesía

El presidente encargado de la FPF, Fernando Arce, destacó que esta alianza seguirá fortaleciendo proyectos formativos que beneficiarán a jóvenes y comunidades a nivel nacional. “Esta alianza representa más que un acuerdo formal. Es una convergencia de dos trayectorias sólidas, dos compromisos firmes y dos visiones que comparten un mismo propósito: seguir elevando el nombre de nuestro país y ampliar su reconocimiento más allá de nuestras fronteras”, expresó.

El acto también destacó el papel unificador del fútbol en la sociedad panameña. Tras la histórica clasificación al Mundial 2026, miles de panameños celebraron juntos en distintos puntos del país, expresando el profundo sentido de pertenencia que inspira la Selección. El Canal reconoció esa fuerza colectiva y reiteró que su misión va más allá de conectar océanos, pues también conecta a la nación y a sus sueños.

Con este acompañamiento, el Canal de Panamá y la Selección Nacional consolidan una alianza que proyecta orgullo, unidad y excelencia ante el mundo. Dos símbolos, una sola tierra.