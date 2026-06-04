Panamá Contenido Patrocinado -  4 de junio de 2026 - 13:06

Hospital Nacional celebró el Día del Médico con una velada especial dedicada a honrar la vocación y entrega de sus profesionales de la salud

El Hospital Nacional celebró el Día del Médico en una noche de alegría, compañerismo y reconocimiento.

Hospital Nacional celebró el Día del Médico. 

Hospital Nacional celebró el Día del Médico. 

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Médicos y altos directivos compartieron una noche de alegría, compañerismo y reconocimiento, agradeciendo la invaluable labor que realizan cada día al servicio de sus pacientes y de toda la comunidad panameña con orgullo, compromiso y humanismo.

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Médicos y altos directivos del Hospital Nacional celebraron el día del Médico.

Médicos y altos directivos del Hospital Nacional celebraron el día del Médico.

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