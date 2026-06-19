+Móvil celebra 7 años de licencia parental impulsando la paternidad activa y la equidad en Panamá

En el marco de la celebración del Día del Padre, +Móvil conmemora 7 años de su política de Licencia Parental, una iniciativa pionera en el país que continúa marcando un impacto real en la vida de sus colaboradores y sus familias.

Desde su implementación en 2019, un total de 434 colaboradores han sido beneficiados por esta política: 262 padres y 172 madres , consolidando a +Móvil como una de las empresas líderes en Panamá en la promoción de la equidad de género, la corresponsabilidad familiar y el bienestar laboral.

La Licencia Parental permite a los colaboradores vivir plenamente los primeros momentos con sus hijos, fortaleciendo vínculos afectivos desde el inicio. La empresa ofrece a los padres 8 semanas remuneradas y a las madres 2 semanas adicionales a las 14 establecidas en la legislación nacional actual, constituyendo un avance en materia de equidad de género y que aplica para nacimientos por parto y/o adopción del niño/a.

“Siete años no son solo un número, son 434 historias de padres y madres que pudieron abrazar a sus hijos sin tener que elegir entre la familia y el trabajo. Eso es exactamente lo que +Móvil quiso construir desde el primer día: una empresa donde las personas sean lo primero. Hoy, más que nunca, reafirmamos ese compromiso: la Licencia Parental no es un beneficio extra, es parte de nuestra identidad, porque creemos que un colaborador que vive plenamente su rol de padre o madre, es también un profesional más comprometido, más humano y más feliz. Seguiremos apostando por políticas que marquen la diferencia real en la vida de las personas y de sus familias". expresó Rocío Lorenzo, Presidenta Ejecutiva y Gerente General de +Móvil.

En un entorno donde la igualdad de género y el balance entre la vida personal y profesional continúan siendo desafíos, +Móvil mantiene su liderazgo implementando políticas concretas que generan cambios reales. La Licencia Parental no solo impulsa el desarrollo de vínculos familiares sólidos, sino que también envía un mensaje claro sobre el tipo de sociedad y empresa que se quiere construir.

En la celebración del Día del Padre, +Móvil celebra a todos los padres que viven su rol con entrega, amor y responsabilidad, y ratifica su compromiso de seguir promoviendo iniciativas que fortalezcan a las familias panameñas.