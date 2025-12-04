Rocío Lorenzo, reconocida como "Profesional de las telecomunicaciones del año" en los premios Conecta LATAM 2025

Rocío Lorenzo, Presidenta Ejecutiva y Gerente General de Más Móvil ha sido galardonada por su liderazgo y empoderamiento como Profesional de las Telecomunicaciones del año en la categoría femenina, de los Premios Conecta LATAM 2025.

Este reconocimiento destaca su liderazgo transformador y su labor de empoderamiento en el sector.

Con una trayectoria de más de 15 años en el sector de las telecomunicaciones y medios, la CEO de +Móvil ha asesorado en el desarrollo de estrategias, programas de crecimiento y transformaciones a gran escala.

Lorenzo compitió junto a otras 13 destacadas representantes del sector en la región latinoamericana, obteniendo la mayor cantidad de votos en esta competencia anual. El galardón es un reflejo del reconocimiento a su talento, visión de futuro, compromiso social e impulso a la innovación en el último año.

Rocío Lorenzo es una ejecutiva con vasta experiencia internacional y la primera mujer en estar al frente de la compañía en 28 años. En los últimos años, su gestión ha sido fundamental para impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías, integrar estas tecnologías en todas las áreas para optimizar los procesos de transformación digital, mejorar la experiencia del cliente y propiciar el crecimiento sostenible del sector.

DCS0003 Lorenzo compitió junto a 13 destacados del sector en latinoamericana. Cortesía

Como líder del negocio en Panamá, Rocío Lorenzo ha impulsado un propósito de conectividad integral con +Móvil. Este propósito combina una estrategia de ecosistema digital con una ruta técnica, rigurosa, creativa e innovadora, diseñada para afrontar los desafíos en los rincones más remotos del país.

Su compromiso es conectar a más personas, familias y comunidades, especialmente en aquellas áreas donde la brecha digital aún persiste. En el último año, +Móvil ha logrado hitos significativos bajo su dirección como la expansión de la huella digital, mediante la conectividad de fibra óptica a nivel nacional, implementar la primera red de quinta generación (5G) en el país y sentar las bases para la próxima era de la hiperconectividad.

Además, como “Mujer de Impacto”, Lorenzo ha redefinido el panorama futuro de la digitalización, utilizándola como modelo de negocio para enfrentar los desafíos y materializar nuevas oportunidades que aseguren un legado de innovación y progreso.

Este reconocimiento en Conecta LATAM no solo valida su gestión como mujer de negocios, sino que también refuerza el posicionamiento y la visión de +Móvil en el mercado. Reafirma el compromiso de la compañía con la inversión continua en infraestructura de última generación y redobla su apuesta por la conectividad y la digitalización en el panorama mundial.

Frente a tecnologías como la inteligencia artificial, el análisis de datos y el alojamiento en la nube, en +Móvil continuamos impulsando el presente y futuro de Panamá. La visión es clara: incursionar en tecnologías disruptivas para posicionar al país como un referente tecnológico clave en la región, impulsar la innovación, promover la diversidad y convertir a la tecnología en protagonista de cambios reales con una visión de futuro.