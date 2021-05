Final LPF: "Me dijeron llorón y no saben lo que significa", Jorge Dely

LPF final: "Me dijeron llorón y no saben lo que significa", Jorge Dely

El técnico de Plaza Amador , Jorge Dely Valdés, se defendió ante los comentarios en redes sociales que lo llamaban 'llorón', por sostener que la Gran Final de la LPF en su Apertura 2021 no debía jugarse en Penonomé, debido a que Universitario clasificó.

"Yo no me estoy quejando si jugarán de local, o hasta dicen que el profesor Jorge Dely Valdés es un llorón, pero no saben lo que significa esto realmente", apuntó el estratega de Plaza Amador en A La Candela.