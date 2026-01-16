Panamá vs. Bolivia: dónde, cuándo y hora para ver el partido amistoso

La Selección de Panamá se enfrentará a Bolivia en un partido amistoso este domingo 18 de enero, en la ciudad de Tarija, a partir de las 4:00 p.m. (hora de Panamá). El encuentro podrá verse en vivo a través de la señal de RPC TV, desde las 3:30 p.m.
Lista de convocados para el partido Panamá vs. Bolivia
PORTEROS
- John Gunn - NE Revolution II (USA)
- Eddie Roberts - Estudiantes de Mérida (VEN)
DEFENSAS
- Richard Peralta - Monagas SC (VEN)
- Jorge Gutiérrez - Deportivo La Guaira (VEN)
- Daniel Aparicio - Real España (HON)
- Javier Rivera - CD Marathón (HON)
- Aimar Sánchez - NY Red Bull II (USA)
- Ariel Arroyo - Dep Árabe Unido
- Juan Hall - Sporting SM
- Luis Asprilla - Tauro FC
- Omar Córdoba - CD Plaza Amador
- Orman Davis - CA Independiente
- Kevin Galván - San Francisco FC
VOLANTES
- Jovani Welch Monagas- SC (VEN)
- Kahiser Lenis - Jaguares de Córdoba (COL)
- Ricardo Phillips Jr - CD Plaza Amador
- Angel Caicedo - CA Independiente
- Giovany Herbert - Dep Árabe Unido
- Héctor Hurtado - Sporting SM
- Abdul Knight - CD Plaza Amador
- José Murillo - CD Plaza Amador
DELANTEROS
- Kadir Barria - Botafogo (BRA)
- Saed Díaz - Tauro FC
- Gustavo Herrera - Sporting SM