Selección de Panamá Deportes -  16 de enero de 2026 - 09:35

Panamá vs. Bolivia: dónde, cuándo y hora para ver el partido amistoso

Este viernes y sábado, la Selección de Panamá entrenará en Santa Cruz de la Sierra como parte de su preparación previa al partido amistoso.

Selección de Panamá previo al partido com Bolivia el 18 de enero 2026.

Selección de Panamá previo al partido com Bolivia el 18 de enero 2026.

FEPAFUT
Ana Canto
Por Ana Canto

La Selección de Panamá se enfrentará a Bolivia en un partido amistoso este domingo 18 de enero, en la ciudad de Tarija, a partir de las 4:00 p.m. (hora de Panamá). El encuentro podrá verse en vivo a través de la señal de RPC TV, desde las 3:30 p.m.

Este viernes y sábado, el equipo entrenará en Santa Cruz de la Sierra como parte de su preparación previa al compromiso. El sábado, en horas de la tarde-noche, la delegación viajará en avión rumbo a Tarija.

Lista de convocados para el partido Panamá vs. Bolivia

PORTEROS

  • John Gunn - NE Revolution II (USA)
  • Eddie Roberts - Estudiantes de Mérida (VEN)

DEFENSAS

  • Richard Peralta - Monagas SC (VEN)
  • Jorge Gutiérrez - Deportivo La Guaira (VEN)
  • Daniel Aparicio - Real España (HON)
  • Javier Rivera - CD Marathón (HON)
  • Aimar Sánchez - NY Red Bull II (USA)
  • Ariel Arroyo - Dep Árabe Unido
  • Juan Hall - Sporting SM
  • Luis Asprilla - Tauro FC
  • Omar Córdoba - CD Plaza Amador
  • Orman Davis - CA Independiente
  • Kevin Galván - San Francisco FC

VOLANTES

  • Jovani Welch Monagas- SC (VEN)
  • Kahiser Lenis - Jaguares de Córdoba (COL)
  • Ricardo Phillips Jr - CD Plaza Amador
  • Angel Caicedo - CA Independiente
  • Giovany Herbert - Dep Árabe Unido
  • Héctor Hurtado - Sporting SM
  • Abdul Knight - CD Plaza Amador
  • José Murillo - CD Plaza Amador

DELANTEROS

  • Kadir Barria - Botafogo (BRA)
  • Saed Díaz - Tauro FC
  • Gustavo Herrera - Sporting SM
En esta nota:
Seguir leyendo

Experto analiza las relaciones económicas entre China y América Latina

Aumenta el consumo de energía solar en Panamá

Agroferias del IMA: lista completa de los puntos programados para el 15 y 16 de enero

Recomendadas

Más Noticias