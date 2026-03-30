Panamá vs. Sudáfrica: a qué hora juegan y dónde ver el amistoso del 31 de marzo

La Selección de Panamá vuelve a enfrentarse a Selección de Sudáfrica este martes 31 de marzo, en un nuevo amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA rumbo al Mundial 2026.

El encuentro representa una nueva oportunidad para ajustar el equipo tras el empate 1-1 en el primer duelo.

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¿A qué hora juega Panamá vs Sudáfrica?

El partido se disputará:

Fecha: martes 31 de marzo de 2026

Hora: 12:30 p.m. (hora de Panamá)

Estadio: DHL Stadium

¿Dónde ver el partido en vivo?

Partido de Panamá vs Sudáfrica @Fepafut

La transmisión del encuentro estará a cargo de:

RPC TV (Canal 4)

Previa: desde las 11:30 a.m.

Así llega Panamá al partido

En el primer amistoso, la Selección de Panamá empató 1-1 ante Sudáfrica, con gol de Édgar Bárcenas. Sin embargo, el partido también dejó preocupación tras la lesión de Mejía, quien tuvo que salir del compromiso.

Christiansen: “Queremos un buen partido”

El director técnico de Panamá, Thomas Christiansen, aseguró que el objetivo es mejorar el rendimiento del equipo.

“Lo primero que quiero es ver un partido bueno por nuestra parte... sacar un resultado ante un estadio lleno sería lo mejor”, expresó el entrenador previo al encuentro. “Lo primero que quiero es ver un partido bueno por nuestra parte... sacar un resultado ante un estadio lleno sería lo mejor”, expresó el entrenador previo al encuentro.