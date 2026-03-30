Panamá vs. Sudáfrica: a qué hora juegan y dónde ver el amistoso del 31 de marzo

La Selección de Panamá vuelve a enfrentarse a Selección de Sudáfrica este martes 31 de marzo, en un nuevo amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA rumbo al Mundial 2026.
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¿A qué hora juega Panamá vs Sudáfrica?
El partido se disputará:
- Fecha: martes 31 de marzo de 2026
- Hora: 12:30 p.m. (hora de Panamá)
- Estadio: DHL Stadium
¿Dónde ver el partido en vivo?
La transmisión del encuentro estará a cargo de:
- RPC TV (Canal 4)
- Previa: desde las 11:30 a.m.
Así llega Panamá al partido
En el primer amistoso, la Selección de Panamá empató 1-1 ante Sudáfrica, con gol de Édgar Bárcenas. Sin embargo, el partido también dejó preocupación tras la lesión de Mejía, quien tuvo que salir del compromiso.
Christiansen: “Queremos un buen partido”
El director técnico de Panamá, Thomas Christiansen, aseguró que el objetivo es mejorar el rendimiento del equipo.