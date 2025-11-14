Partido de Panamá vs El Salvador: fecha, hora y dónde ver el duelo clave rumbo al Mundial 2026

La Selección Mayor de Panamá continúa su camino en la ronda final de las Eliminatorias Mundialistas de Concacaf y ya tiene fecha para su próximo compromiso: el martes 18 de noviembre, cuando enfrentará a El Salvador en un partido decisivo rumbo al Mundial de la FIFA 2026.
Este encuentro corresponde a la última jornada del Grupo A, donde solo Panamá y Surinam llegan con opciones reales de clasificar directamente a la Copa del Mundo.
Fecha, hora y sede del próximo partido de Panamá
Panamá vs. El Salvador
- Martes 18 de noviembre
- Estadio Rommel Fernández Gutiérrez
- Hora: 8:00 p.m. (hora de Panamá)
- Transmisión: Medcom Go, RPC TV y Telemetro
En paralelo:
- Guatemala vs. Surinam — Estadio Manuel Felipe Carrera (El Trébol), Ciudad de Guatemala
- Hora: 8:00 p.m. (hora de Panamá)
Estos dos partidos definirán al clasificado directo del Grupo A.
Un cierre dramático entre Panamá y Guatemala
Panamá llega a esta final tras una victoria heroica 3-2 ante Guatemala, con doblete de Cecilio Waterman y gol de José Fajardo, resultado que mantiene vivo el sueño de clasificar a la segunda Copa Mundial de su historia.
La afición panameña ya prepara el ambiente para apoyar a la Roja en una de las noches más importantes del proceso eliminatorio.