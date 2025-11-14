fútbol Deportes -  14 de noviembre de 2025 - 07:42

Partido de Panamá vs El Salvador: fecha, hora y dónde ver el duelo clave rumbo al Mundial 2026

Panamá enfrentará a El Salvador el 18 de noviembre a las 8:00 p.m. en el Rommel Fernández. Revisa qué necesita la Roja para clasificar al Mundial 2026.

@fepafut
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Selección Mayor de Panamá continúa su camino en la ronda final de las Eliminatorias Mundialistas de Concacaf y ya tiene fecha para su próximo compromiso: el martes 18 de noviembre, cuando enfrentará a El Salvador en un partido decisivo rumbo al Mundial de la FIFA 2026.

Este encuentro corresponde a la última jornada del Grupo A, donde solo Panamá y Surinam llegan con opciones reales de clasificar directamente a la Copa del Mundo.

Fecha, hora y sede del próximo partido de Panamá

Panamá vs. El Salvador

  • Martes 18 de noviembre
  • Estadio Rommel Fernández Gutiérrez
  • Hora: 8:00 p.m. (hora de Panamá)
  • Transmisión: Medcom Go, RPC TV y Telemetro

En paralelo:

  • Guatemala vs. Surinam — Estadio Manuel Felipe Carrera (El Trébol), Ciudad de Guatemala
  • Hora: 8:00 p.m. (hora de Panamá)

Estos dos partidos definirán al clasificado directo del Grupo A.

Un cierre dramático entre Panamá y Guatemala

Panamá llega a esta final tras una victoria heroica 3-2 ante Guatemala, con doblete de Cecilio Waterman y gol de José Fajardo, resultado que mantiene vivo el sueño de clasificar a la segunda Copa Mundial de su historia.

La afición panameña ya prepara el ambiente para apoyar a la Roja en una de las noches más importantes del proceso eliminatorio.

