Partido de Panamá vs El Salvador: fecha, hora y dónde ver el duelo clave rumbo al Mundial 2026

La Selección Mayor de Panamá continúa su camino en la ronda final de las Eliminatorias Mundialistas de Concacaf y ya tiene fecha para su próximo compromiso: el martes 18 de noviembre, cuando enfrentará a El Salvador en un partido decisivo rumbo al Mundial de la FIFA 2026.

Este encuentro corresponde a la última jornada del Grupo A, donde solo Panamá y Surinam llegan con opciones reales de clasificar directamente a la Copa del Mundo.

Fecha, hora y sede del próximo partido de Panamá

Panamá vs. El Salvador

Martes 18 de noviembre

Estadio Rommel Fernández Gutiérrez

Hora: 8:00 p.m. (hora de Panamá)

8:00 p.m. (hora de Panamá) Transmisión: Medcom Go, RPC TV y Telemetro

En paralelo:

Guatemala vs. Surinam — Estadio Manuel Felipe Carrera (El Trébol), Ciudad de Guatemala

— Estadio Manuel Felipe Carrera (El Trébol), Ciudad de Guatemala Hora: 8:00 p.m. (hora de Panamá)

Estos dos partidos definirán al clasificado directo del Grupo A.

Un cierre dramático entre Panamá y Guatemala

Panamá llega a esta final tras una victoria heroica 3-2 ante Guatemala, con doblete de Cecilio Waterman y gol de José Fajardo, resultado que mantiene vivo el sueño de clasificar a la segunda Copa Mundial de su historia.

La afición panameña ya prepara el ambiente para apoyar a la Roja en una de las noches más importantes del proceso eliminatorio.