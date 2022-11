22 de noviembre: ¿Qué se celebra en Panamá?

El 22 de noviembre se celebra en Panamá, el día del músico, si no a nivel internacional pues se conmemora a Santa Cecilia, considerada como la patrona de los músicos ; y es que el arte de organizar diversos sonidos que forman una agradable melodía auditiva, hace que en medio del estrés llegue la calma, expertos en salud señalan que escuchar música ayuda a nivelar el ritmo cardiaco; además de mejorar las emociones.

Para el profesor y catedrático Tonny Cheng, existen razones por las que se debe impulsar el estudio de la música desde muy temprana edad pues "el músico tiene la habilidad de llevarnos desde la euforia hasta la pena más profunda por medio de nuestros instrumentos musicales".

La música folclórica panameña a sido un estandarte desde el inicio de la nación, la misma tiene influencia de países como: España, Puerto Rico, Jamaica y Colombia, pero hemos podido darle nuestra esencia panameña y este valor agregado a hecho que nuestra música tenga trascendencia internacional. Resalta, el productor de artistas Cheng.

image.png Profesor Tony Cheng y sus estudiantes Tonycheng

En Panamá, el papel que juega la música y su valor

La importancia de la música en nuestro país ha sido importante debido a su aporte en la sociedad, señala el compositor quien resalta firmas de músicos panameños como los hermanos Sandoval y Jonathan Chavez, la influencia de la salsa con Rubén Blades y de la historia por ser precursores en el género del reggaetón en español a nivel latinoamericano.

Aunque la juventud elige lo que desea escuchar, tenemos cantantes emergentes en el ámbito internacional como Sech, que están llevando nuestra bandera y nuestra cultura; siendo una gran responsabilidad bajo sus hombros.

Panamá carece de políticas para respaldar la música

En Panamá no sólo los deportes han dejado de ser prioridad si no también la música ni el deporte que también carece de políticas, resalta el catedrático quien menciona que "un país que genera tanto dinero debería tener mejores escuelas públicas de música y mejores gimnasios. Un país culto debería ser la prioridad de nuestros gobiernos y no dejarnos llevar por la influencia de otros países".