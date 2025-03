Anuel AA aclara rumores de hospitalización, pero sigue generando dudas

El cantante Anuel AA ha salido al paso de los rumores que circulaban en redes sociales sobre una supuesta hospitalización. A través de un video publicado en sus plataformas digitales, el artista negó haber estado en el hospital y pidió a sus seguidores no creer en todo lo que se dice.

"El día que digan que me maten no les crean hasta que vean el cuerpo tirado ahí", expresó Anuel AA entre risas, dejando claro que los rumores no son ciertos.