Arcángel asegura que Anuel AA le tiene envidia a Bad Bunny.

A raíz de está situación, el cantante puertorriqueño ha salido a tirarle su para atrás al artista estadounidense, desatando así las redes sociales.

Pero, esto no termina allí, ahora el intérprete de Tú me prefieres a mí, ha vuelto ha salir a dar nuevas declaraciones, está vez en el exclusiva en el programa Molusco Tv, donde el propio Arcángel confirma que está situación se ha revolucionado por la entrevista que tuvo con Tony Dandrades, sin embargo, él siente que no fue motivo de enojo, ya que, él solamente dijo la verdad.

¿Anuel AA le tiene envidia a Anuel AA?

Durante la entrevista del programa Molusco Tv, Arcángel dijo que no hay persona más envidiosa que Anuel AA y que incluso cuando le mencionan a Bad Bunny lo pone mal.

Dijo Arcángel, referente a Anuel AA y su motivo de porque se la pasa mencionándole a Bad Bunny.

"Le tiene una envidia cabrona, si hay alguien que es una persona envidiosa, es ese cabrón, sufre de eso, por eso es que puede tener el éxito que tenga y tu siempre lo vas a ver encojonado, porque el éxito de los demás aunque él sea exitoso, le molesta", continúo diciendo el intérprete de Hace mucho tiempo.

Arcángel asegura que está guerra con Anuel AA viene de años

El artista estadounidense confirmó que está era la navidad de Anuel AA, haciendo referencia a su canción "Feliz Navidad 8", a pesar de que el primer verso está grabado hace dos años, pero que por su hermana y su mamá no lo había tirado.

