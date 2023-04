Assilem 'La Polla' no quiere saber del amor, "ella anda soltera"

Assilem Delgado, mejor conocida entre la farándula panameña como la ' La Polla ' compartió en sus redes sociales que está más que soltera, pues ella dio a entender a sus fanáticos que no quiere saber del amor "porque es algo raro" y cuando tu quieres, no recibes lo mismo por parte de la otra persona.

Assilem 'La Polla' habla de su soltería

A raíz de una pregunta de su estado civil, la controversial 'Polla' comentó que ella no se enamora "cuando tu quieres, no te quieren" y "cuando te quieren, tu no quieres", dijo Assilem.

"Yo en estos momentos no creo que me enamore de nadie", "conmigo no concuerda nada que me llame la atención", dijo decidida y muy cómoda por su soltería.