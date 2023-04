Barbie con síndrome de Down es presentada mundialmente

"Barbie juega un papel importante en las experiencias tempranas de un niño, y estamos dedicados a hacer nuestra parte para contrarrestar el estigma social a través del juego", dijo Lisa McKnight, vicepresidenta ejecutiva y directora global de Barbie y muñecas en Mattel.

El nuevo modelo ya está disponible en Internet y saldrá a la venta en las tiendas este verano boreal.

La muñeca es más pequeña que la Barbie media, tiene el torso más largo que el resto del cuerpo, las orejas más pequeñas, el puente de la nariz plano y los ojos almendrados, rasgos habituales en las personas con síndrome de Down.

Además, el estampado de su vestido incluye mariposas y flores amarillas y azules, símbolos asociados con la concienciación acerca de este síndrome.

First Barbie Doll with Down syndrome