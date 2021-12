Ben Affleck reconoce que tuvo dudas sobre si volver o no con Jennifer Lopez

Antes de dar el paso y apostar por la reconciliación, el astro del cine quiso asegurarse de que Violet, Seraphina y Samuel, los tres retoños que comparte con su exmujer Jennifer Garner, veían con buenos ojos la nueva relación de su padre y de que no se verían negativamente afectados por las habladurías que, tarde o temprano, surgirían a cuenta de este asunto. "Mira, la responsabilidad que tengo para con mis hijos es la más importante de todas, por lo que no haría nada que pudiera ser destructivo o doloroso para ellos", ha asegurado.



"Dicho esto, soy consciente de que mi vida siempre les va a afectar. El otro día llevé a mi hijo al colegio y él es el único que no tiene problema en hablar de todo esto (en referencia a su condición de famoso). Tiene nueva años y en su colegio hay varios niños mayores que me reconocen. Y mi hijo me mira y me dice: 'Bienvenido a mi vida'"", ha añadido a su paso por el programa de radio de Howard Stern, en la emisora Sirius XM.

