Chacarron aparece en la nueva versión del juego Just Dance

Animación del tema "Chacarron" en el juego Just Dance 2022.

El tema " Chacarron " de El Chombo e interpretado por Andrés de la Cruz, conocido como Andy's Val Gourmet y que en el 2005 se volviera viral, vuelve a salir a la palestra luego que saliera en el video juego Just Dance 2022.

Just Dance 2022 es el décimo tercer juego de la serie Just Dance, desarrollada por Ubisoft. Su lanzamiento fue el 4 de noviembre de 2021. Es el segundo juego de Just Dance lanzado para las plataformas PlayStation 5 y Xbox Series X|S y anteriormente en el Wii. "Chacarron" se juega esta disponible en el modo "solo"; dificultad "fácil" e intensidad "moderada".