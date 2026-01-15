Concierto gratuito: Orquesta Sinfónica Nacional inicia Gira Verano 2026 en seis provincias

La Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá (OSN) dio inicio a su esperada “Gira Verano 2026”, una propuesta cultural que llevará conciertos gratuitos a distintas provincias del país durante el mes de enero, como parte de la agenda Verano Vibra Panamá 2026.

La gira arrancará el 20 de enero en el Santuario de la Virgen del Carmen de Pocrí, en la provincia de Coclé, y continuará el 21 de enero en la Iglesia Santa Librada de Las Tablas, en Los Santos.

El 22 de enero, la Orquesta se presentará en Santiago Mall, provincia de Veraguas; el 23 de enero en la Catedral San José de David, y el 24 de enero en Boquete, ambos en la provincia de Chiriquí.

Orquesta Sinfónica Nacional: cierre en Panamá y Colón

La agenda musical contempla una presentación en la ciudad de Panamá el 27 de enero, para luego cerrar la gira el 28 de enero en el Centro de Arte y Cultura de Colón (CACCO), consolidando así un recorrido que abarca seis provincias del país.

Repertorio variado y talento nacional

— Telemetro Reporta (@TReporta) January 15, 2026

El Ministerio de Cultura (Mi Cultura) destacó que cada concierto contará con un repertorio diverso, que combina obras clásicas universales con piezas de compositores latinoamericanos, interpretadas por músicos profesionales bajo la dirección artística del maestro Ricardo Risco.

La Orquesta Sinfónica Nacional está integrada por 67 músicos, y es considerada una de las instituciones musicales más emblemáticas de Panamá, con una trayectoria dedicada a la promoción del arte y la cultura en todo el territorio nacional.

Parte del Verano Vibra Panamá 2026

La Gira Verano 2026 forma parte de la plataforma cultural Verano Vibra Panamá 2026, iniciativa que busca dinamizar la actividad artística y cultural durante la temporada turística, fomentando espacios de encuentro, convivencia comunitaria y acceso gratuito a la cultura.

Mi Cultura reiteró la invitación a toda la ciudadanía para que asista a las presentaciones y disfrute del talento de la Orquesta Sinfónica Nacional, que continúa llevando la música y el arte a todos los rincones del país.