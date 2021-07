Dimelo Flow de estreno con Jay Wheeler; y pronto con Zion & Lennox

"Que la noche se termine porque muero por terminar contigo, Se que ando acelerao, pero esta vida no es pa' muertos es pa' vivos, Tu me dices que te tienes que ir, pero no me despido, Y le dije al dj que pusiera otra canción Pa’ bailarla contigo, Y después ella pidió otra, Todo fue culpa de la nota, Una botella y luego otra, Que estás caliente se te nota, Y después ella pidió otra", es parte de la letra que compartió Dimelo Flow junto a Jay Wheeler en su cuenta de Instagram.