Erika Ender recuerda como vivía la cuarentena con el tema "Cosas que echo de menos"

El tema narra cómo ha impactado la cuarentena en las familias, amigos y seres queridos, y a quienes han tenido que estar forzadamente en casa, guardando distancia y evitando gestos cariñosos.

"Sentir está prohibido, parece que es delito, hoy, más desconocidos van directo hasta la cama sin decirse su apellido, con el corazón dormido, hay tantas cosas que echo de menos, besos que nacen desde el alma y que no mueren en el cuerpo, cosas que nos perdemos, si desperdicias el momento, qué le queda a los recuerdos? Cosas que ya no vemos y frente al espejo no nos reconocemos", dice parte de la canción Erika Ender.