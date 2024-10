¡Increíble! Lisa Marie Presley tuvo el cadáver de su hijo por dos meses en su casa

La actriz y cantante Lisa Marie Presley , hija de Elvis y Priscila Presley, falleció en enero de 2023 a los 54 años. Antes de su muerte, estaba trabajando en unas memorias que su hija mayor, Riley Keough, se encargó de terminar. El libro, titulado "From Here to the Great Unknown", ha generado gran impacto, ya que en él, Lisa Marie narra que habría predicho la muerte de su padre, Elvis Presley .

Según las memorias completadas por su hija mayor, Riley Keough, el cuerpo de Benjamín no fue llevado de inmediato a la morgue. En su lugar, fue mantenido en su hogar, conservado sobre hielo seco. "Nos dijeron que, si podíamos ocuparnos del cuerpo, podríamos mantenerlo en casa", relató en el libro "From Here to the Great Unknown."

La decisión de Lisa Marie de conservar el cuerpo de su hijo se basó en su propia experiencia tras la muerte de Elvis Presley. Cuando su padre falleció, ella tuvo la oportunidad de despedirse de él en casa, lo que le brindó consuelo. "Tener a mi padre en casa después de que murió fue increíblemente útil, porque podía pasar tiempo con él y hablarle", compartió en las memorias.

Para preservar el cuerpo de Benjamín, lo mantuvieron a una temperatura de 55 grados, adaptándose a la situación mientras atravesaban el duelo.