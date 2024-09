Jennifer López genera revuelo al tomarse de la mano con Matt Damon

Las imágenes publicadas por Daily Mail muestran a López y Damon tomados de la mano mientras mantienen una conversación privada, sin la presencia de Ben Affleck.

Embed - La Mordida on Instagram: "En medio del festival canadiense, han surgido imágenes donde se ve a Jennifer sentada compartiendo con Matt Damon, el mejor amigo de Ben y su socio productor en la cinta que estelariza López. La pareja se vio bastante cercana, tanto que están tomados de la mano, en lo que Page Six ha detallado como una señal de apoyo de Damon a la ex de su amigo. Page Six publicó la imagen."