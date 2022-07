Jennifer Lopez y Ben Affleck se casan en secreto en Las Vegas

TMZ también consultó una fuente cercana a la querida pareja, quien confirmó que las estrellas de Hollywood leyeron sus votos y se casaron oficialmente.

Ahora, la intérprete de 'Jenny from the Block' - que estuvo casada con el cantante Marc Anthony y tiene los gemelos Max y Emme, de 14 años, con él, mientras que Ben tiene a Violet, de 16 años, Seraphina, de 13, y Samuel, de 10, con su ex esposa Jennifer Garner - ha cambiado, incluso, su nombre a la luz del matrimonio, por lo que será conocida legalmente como Jennifer Affleck.

En el pasado mes de abril, la cantante dio a conocer a sus seguidores su compromiso con el protagonista de la cinta ‘Perdida’ a través de sus redes sociales, compartiendo un pequeño clip en el que aparece con la lujosa pieza.

La artista confesó que, durante algunos instantes, quedó en shock mientras lloraba pensando en que después de 20 años estaban nuevamente juntos. Jennifer López y Ben Affleck se comprometieron durante la primera etapa de su relación, a principios de los años 2000.