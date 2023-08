Karol G: Conoce el secreto detrás del cuerpazo de la Bichota

image.png

Pero, este proceso en su vida no lo hizo sola, la persona que está detrás del cambio físico de la Bichota es nada más y nada menos que Yarishna Ayala.

¿Quién es Yarishna Ayala?

Tras muchas críticas en redes sociales de que la Bichota se había hecho una operación estética para quedar así en tan poco tiempo, la entrenadora personal de Karol G salió a desmentir esos rumores.

Muchos se preguntan acerca de Karol y su cuerpo. Hace un mes exactamente empezó a prepararse para el tour; ella es una persona que respeta mucho su público y su trabajo y en esta ocasión por el echo de ser estadios siente que tiene que ser su mejor versión y quiere dar la milla extra. Ha estado disciplinada como nunca antes, muchísimo muchísimo con su alimentación que es parte fundamental del resultado.

Escribió la entrenadora hace 7 semanas atrás en su cuenta personal de Instagram, precisamente cuando Karol se mostró con Ferxxo, esto quiere decir que la Bichota comenzó este proceso desde abril.

Y dejó claro que los resultados tan asombrosos que presume la colombiana también se logran a través del esfuerzo y la disciplina. "Es triste ver que hablen de cirugías en una mujer que constantemente invita a querernos tal y como somos. Pero también al compromiso y la disciplina. Los grandiosos y rápidos resultados también vienen del enfoque y compromiso contigo mismo.", expresó.

Está orgullosa de la Bichota

Nada más hace un día la entrenadora personal de Karol G publicó un video de la cantante bailando en uno de los conciertos de la gira que está llevando a cabo en estos momentos y le escribió estas palabras: "So proud of you!!!! Estas increíble!! Valieron la pena los meses y horas de entrenamiento te amo!!!"