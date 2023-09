Karol G en los MTV VMAs 2023: ¿ Idolatría a su novio Feid?

Otro punto que las personas destacaron es que las canciones que escogió no eran las indicadas ya que el tema "Ta Ok" no es tan famoso como "Mañana Será Bonito", pero quizás como sabía que Anuel AA iba a estar entre el público le dedicó en vivo el estribillo: "Está grandota, es una chulería, se la probé, que rico le sabía, está mejor de lo que yo creía, está más Rica que la que tenía" ¿Ustedes qué creen?

Lo que sí fue un momento destacable es que las colombianas, Shakira y Karol G se llevaron el premio a mejor colaboración con el tema "TQG".