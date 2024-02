Karol G se pronuncia tras obtener su primer Grammy

La cantante colombiana, se ha convertido en una de las grandes exponentes del género reguetón y durante su carrera se le a reconocido por el gran trabajo que ha realizado durante todo este tiempo.

La edición 66 de los Premio Grammy quedará marcada para la historia de muchos, Miley Cyrus también logro obtener su primer gramófono, tras haber mantenido una larga trayectoria artística.

Sigue leyendo: Grammy 2024: Estos fueron los ganadores de la noche

A través de sus rede sociales, la cantante colombiana Karol G se ha pronunciado luego de obtener su primer Grammy.

"Me enorgullece saber que este álbum haya podido impactar, de forma positiva, la vida de tantas personas. “Mañana será bonito” se volvió un movimiento de querer superarse, de vivir, de disfrutar hasta en los momentos oscuros y de valorar lo que se tiene mientras llega lo que se desea" comenzó diciendo en la publicación que hizo Karol G.

Es una curita para el alma ‍ y el Regalo más grande que me deja es el haber podido conectar con tantas personas en el mundo, acompañarlos con mi música y que estas canciones representaran un momento especial en sus vidas. Ha cambiado vidas así como ha cambiado la mía! Es una curita para el alma ‍ y el Regalo más grande que me deja es el haber podido conectar con tantas personas en el mundo, acompañarlos con mi música y que estas canciones representaran un momento especial en sus vidas. Ha cambiado vidas así como ha cambiado la mía!

Continúo diciendo la Bichota. Además agradeció a todas las personas que han sido parte de este proyecto tan especial y sobre todo a sus fanáticos que la han apoyado en todo momento.

"Gracias también a quienes se alegran de cora por lo realmente feliz que me siento! Los amo mucho y como dije, prometo dar TODO y más de lo que pueda, para devolverles todo el amor que me dan a mi! Los amo ! GANAMOS UN FUCKIN GRAMMY ANGLO AL ALBUM LATINO DEL AÑO!", concluyó la colombiana.

Embed - KAROL G on Instagram: "Me enorgullece saber que este álbum haya podido impactar, de forma positiva, la vida de tantas personas. “Mañana será bonito” se volvió un movimiento de querer superarse, de vivir, de disfrutar hasta en los momentos oscuros y de valorar lo que se tiene mientras llega lo que se desea… es una curita para el alma y el Regalo mas grande que me deja es el haber podido conectar con tantas personas en el mundo, acompañarlos con mi música y que estas canciones representaran un momento especial en sus vidas. Ha cambiado visas así como ha cambiado la mía! Gracias a todas las personas que hicieron parte de este proyecto tan especial y gracias A USTEDES por hacer parte de estos logros! Gracias también a quienes se alegran de cora por lo realmente feliz que me siento! Los amo mucho y como dije, prometo dar TODO y más de lo que pueda, para devolverles todo el amor que me dan a mi! Los amo ! GANAMOS UN FUCKIN GRAMMY ANGLO AL ALBUM LATINO DEL AÑO!!!!!!!!!!!"