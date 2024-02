Kim Kardashian revela la dolorosa situación de salud que padece

A través de varias Historias de Instagram, compartió videos sobre esta condición tan dolorosa que esta pasando.

"Qué loca es mi psoriasis en este momento, muchachos", dijo mientras mostraba la mancha roja en su pierna.

Es como si me subiera por toda la pierna y no sé qué está pasando, pero tengo que resolverlo... esto es una locura Es como si me subiera por toda la pierna y no sé qué está pasando, pero tengo que resolverlo... esto es una locura

Expresó la influencer, además señaló que era algo muy doloroso y que aún desconoce las causas de este brote, ya que no ha cambiado su dieta de alimentación.

En uno de los videos, Kim explicó que tiene una pequeña mancha en la pierna, pero que le ha estado creciendo a pesar de haber intentado de todo para eliminar esto.

"Pero ahora puedo decir que me está bajando y subiendo por la pierna y subiendo por todo el muslo", expresó Kim Kardashian.

¿Qué es psoriasis? Condición que padece Kim Kardashian

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), "explica que la psoriasis es una enfermedad crónica que afecta al 2% de la población en el mundo, causando inflamación de la piel y ocasionalmente, de las articulaciones, irritación y lesiones escamosas que pueden aparecer en cualquier parte del organismo incluidas mucosas y uñas, sin embargo, suele aparecer en aquellos lugares donde la piel está muy cerca del plano óseo (codos, rodillas, cuero cabelludo, región sacra etc.)."