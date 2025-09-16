Muere Robert Redford a los 89 años: ícono de Hollywood e impulsor del cine independiente

El reconocido actor, director y activista estadounidense Robert Redford falleció el martes 16 de septiembre de 2025 a los 89 años, en su casa ubicada en Utah, mientras dormía.

Redford fue una figura emblemática del cine de las últimas seis décadas. Protagonizó clásicos como “Butch Cassidy and the Sundance Kid” (1969), “El golpe” (1973) y “Todos los hombres del presidente” (1976). Además, como director ganó el Óscar por “Ordinary People” en 1980, y dedicó parte de su vida a impulsar el cine independiente.

Robert Redford, ícono del cine estadounidense de las últimas seis décadas, murió el martes por la mañana en Utah a la edad de 89 años, según el diario New York Times.



Redford murió mientras dormía y no se informó de una causa específica de su deceso, según un comunicado de Cindi Berger.

Hasta ahora no se ha informado de una causa específica de muerte, más allá de que falleció dormido, según el comunicado de su publicista Cindi Berger para la firma Rogers & Cowan PMK.

Este deceso deja un legado que trasciende su atractivo físico: Redford encarnó una América comprometida con la ecología, la independencia artística y la retratación de historias con conciencia social. Su huella también se expandió con la fundación del Instituto Sundance y el festival del mismo nombre, espacio clave para cineastas emergentes.

