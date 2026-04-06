Pirámide de Chakatín: mira los números del sorteo dominical del 6 de abril de 2026

La espera ha terminado. Se han revelado los números ganadores de la Pirámide de Chakatín correspondientes al sorteo dominical del 6 de abril del 2026.
Números de la Pirámide de Chakatín
Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 7 - 2 - 5 - 9
Números más buscados son:
Los números favoritos de Chakatín son: 27 - 20 - 09 - 29 - 72
¿A qué hora es la Lotería Nacional de Panamá de 6 de abril del 2026?
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) comunicó que el sorteo correspondiente al 5 de abril se jugara este lunes 6 de abril del 2026 debido a su cancelación por la Semana Santa a las 3:00 p.m., en su horario regular.
¿Cómo ver el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá del 6 de abril del 2026?
Puedes ver el sorteo de la Lotería de Panamá a través de las pantallas de Telemetro a nivel nacional o por Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.