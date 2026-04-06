Panamá Entretenimiento -  6 de abril de 2026 - 08:43

Pirámide de Chakatín: mira los números del sorteo dominical del 6 de abril de 2026

Se han revelado los números de la Pirámide de Chakatín para el sorteo dominical del 6 de abril del 2026, para que empieces a ganar mucho chen chen.

Mira la Pirámide de Chakatín para el sorteo de este domingo

Mira la Pirámide de Chakatín para el sorteo de este domingo

Números de la Pirámide de Chakatín

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 7 - 2 - 5 - 9

Números más buscados son:

Los números favoritos de Chakatín son: 27 - 20 - 09 - 29 - 72

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¿A qué hora es la Lotería Nacional de Panamá de 6 de abril del 2026?

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) comunicó que el sorteo correspondiente al 5 de abril se jugara este lunes 6 de abril del 2026 debido a su cancelación por la Semana Santa a las 3:00 p.m., en su horario regular.

¿Cómo ver el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá del 6 de abril del 2026?

Puedes ver el sorteo de la Lotería de Panamá a través de las pantallas de Telemetro a nivel nacional o por Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.

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