¿Qué es de la vida de Patrick Vollert, exparticipante de Calle 7?

Patrick Vollert: Boda y Familia

El 17 de noviembre de 2019, Patrick, compartió a sus seguidores una publicación vía Instagram en la que anunciaba su compromiso con Gaby, expresando sus sentimientos mas sinceros “ She said yes!! Les quiero compartir una noticia: me voy a casar con mi mejor amiga y el amor de mi vida! no puede estar más contento y completo con todo lo que hemos armado juntos en este tiempo... y más ahora en esta nueva etapa de nuestras vidas. Lo único que puedo pensar en este momento es que estoy más que seguro de cómo y con quien quiero pasar el resto de mi vida! Quisimos armar este vídeo para compartirles la noticia de una manera especial. La propuesta fue tal cual había querido hacer los dos solos en medio del lago kawaguchiko con la vista al Mt Fuji. Llenos de tranquilidad y paz. @gabygarrid0 me haces la persona más feliz de este mundo! Te amo.”