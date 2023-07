Rosalía y Rauw Alejandro: ¿Shakira en el medio de lo dos?

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FRauwDailyEsp%2Fstatus%2F1683477819983122434&partner=&hide_thread=false Rauw Alejandro junto a Shakira y su familia hace días en Puerto Rico.

@alanismarieg_ pic.twitter.com/gZjmc9g802 — Rauw Alejandro Daily (@RauwDailyEsp) July 24, 2023

Rauw llevó a Shakira a darse un bañito de pueblo en un río muy conocido en Puerto Rico, además la propia barranquillera publicó en sus historias de Instagram que se encontraba en la Isla del Encanto disfrutando de sus paradisíacas playas.

Rosalía publica emotivo mensaje en su Instagram

Tras la exclusiva de la revista People que confirmaron la separación de los dos artistas, la española ha publicado lo siguiente:

My Heart is an archive of things I've loved que en español se traduce como: "Mi corazón es un archivo de cosas que he amado."