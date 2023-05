Shakira es la mujer del año: "Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no"

Bien ganado. Si no se lo ganaba Shakira , no sé quién más. Este año, la barranquillera ha enfrentado su divorcio con el ex futbolista Gerard Piqué y el tener que comenzar de nuevo en otro lugar lejos de la ciudad en dónde se estableció para darle una estabilidad a sus amados hijos.

"Hoy he sentido más que nunca y en carne propia lo que es ser mujer y lo que significa verdaderamente ser mujer porque es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos, somos más valientes de lo que creemos que somos", empezaba narrando.

"Creo que también somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser, ¿a qué mujer no le ha pasado? Que por buscar la atención, el cariño, la aprobación del otro se ha olvidado de sí misma. A mí me ha pasado más de una vez", expresaba haciendo alusión a su pasado.

Cabe destacar que el premio como Mujer del Año lo recibió en manos del artista y amigo de ella, Maluma, quien se deshizo en halagos para su amiga Shakira. "Esto es increíble y de verdad créanme que para mí es un honor inmenso hacer entrega del primer premio "Mujer del Año" de Billboard Mujeres Latinas en la Música, a una amiga que nos enseñó cómo romperla en todos los sentidos: Shakira", expresó el antioqueño, mientras la barranquillera subía al escenario.

Shakira revela que la música la salvó

"Pero también llega un momento en la vida de toda mujer en la que ya una no depende de alguien para llegar a quererse o aceptarse tal cual es. Creo que hay un momento en la vida de cada mujer, cuando la búsqueda del otro se reemplaza por la de uno mismo, que el deseo que tenemos de ser perfectas se reemplaza por el deseo de ser auténticas. Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente es seguir siéndote fiel a ti misma", enfatizó.