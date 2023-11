Sigue leyendo: Latin Grammy 2023: Shakira sorprende con una explosiva presentación

Shakira hará la gira más extensa de su carrera artística

La intérprete de Waka Waka ha decidido regresar con los pies firmes al mundo de la música y es que reveló que a principios del año 2024, lanzará un disque y hará la gira mundial más extensa e importante de su carrera.

A principios del próximo año espero lanzar el nuevo disco y luego habrá una gira mundial, la más extensa e importante de toda mi carrera A principios del próximo año espero lanzar el nuevo disco y luego habrá una gira mundial, la más extensa e importante de toda mi carrera

Dijo Shakira en una entrevista con la revista Hola de su país natal.

Además anticipó que el nuevo álbum tendrá canciones populares de su repertorio viejo y otras que está preparando para sus fanáticos.

“Sí, ahora mismo estoy cerrando un álbum que me tiene muy entusiasmada, con canciones que la gente ya conoce y con otras que no he lanzado aún. Va a ser un documento vivo que recoge mis emociones y vivencias de los últimos dos años y es un trabajo muy personal. Estoy muy feliz con las colaboraciones que vendrán con este álbum, que la gente no se espera”, contó la barranquillera.

Hasta el momento, se desconoce los países que podría estar visitando Shakira, pero las expectativas de sus fanáticos empiezan a sentirse y esperan con muchas ansias el anunció oficial de la gira mundial de la cantante.