Shakira publica escalofriante video en San Valentín

Está llevando muy lejos la broma. Shakira ha publicado este San Valentín un video en dónde canta la letra de una canción que dice: "Quizás yo mate a mi ex".

"Tal vez, tal vez yo mate a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente, ¿Cómo llegué hasta aquí? Tal vez yo mate a mi ex, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en la cárcel que sola", es exactamente el coro que canta Shakira mientras limpia el piso de su casa.

Lo llamativo del video también es los zapatos de punta que utiliza, muy glamorosa pero a la vez maquiavélica. ¡Shakira es de temer!