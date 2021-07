The Weeknd protagonizará, escribirá y producirá una nueva serie para HBO

Tras regalar a sus fans y al mundo entero alguno de los videoclips más innovadores de la escena musical en los últimos años, The Weeknd ha decidido poner su genio creativo al servicio de una nueva serie. El intérprete de 'Save Your Tears' unirá fuerzas con el creador del exitoso drama juvenil 'Euphoria', Sam Levinson, para poner en marcha un nuevo proyecto titulado 'The Idol'.