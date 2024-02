Viña del Mar 2024: ¿Dónde ver a Jhonathan Chávez en competencia?

Para este lunes, el anfiteatro de La Quinta de Vergara recibirá a Andrea Bocelli, la humorista Javiera Contador y el dúo Miranda. En la competencia folclórica e internacional se presentará el resto de los participantes, en total son seis entre ellos, el panameño Jhonathan Chávez, quien interpretará la canción "Décimo Quinto Festival", original de Dorindo Cárdenas.

Además del acordeonista, estarán Mariel Mariel (Chile) y Gardenia (Bolivia) y Luz Gaggi (Argentina) en la competencia folclórica. Mientras que en la competencia internacional estarán Luz Gaggi (Argentina), Lita Pezo (Perú) y Osvaldo Supino (Italia).

Así va la tabla de posiciones de las competencias

