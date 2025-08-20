Estados Unidos Internacionales -  20 de agosto de 2025 - 11:19

Estados Unidos sanciona a jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional

Estados Unidos impone sanciones a cuatro jueces y fiscales de la CPI, incluidos de Francia y Canadá, calificando al tribunal como amenaza a su seguridad.

Estados Unidos sanciona a jueces y fiscales 

Estados Unidos sanciona a jueces y fiscales 

Órgano Judicial
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Estados Unidos impuso sanciones a cuatro jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI), incluidos funcionarios de países aliados como Francia y Canadá, en lo que se considera un nuevo esfuerzo por obstaculizar al tribunal.

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que la CPI representa una amenaza para la seguridad nacional, y la calificó como un instrumento de guerra jurídica contra Estados Unidos e Israel.

Estados Unidos impone sanciones a cuatro jueces y fiscales de la CPI

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1958196450019491844&partner=&hide_thread=false

“El tribunal es una amenaza para la seguridad nacional que ha sido un instrumento de guerra jurídica contra los Estados Unidos y nuestro cercano aliado Israel”, dijo Rubio en un comunicado.

Esta medida se produce en un contexto de tensiones internacionales sobre la jurisdicción y las investigaciones de la CPI en conflictos donde participan Estados Unidos e Israel.

FUENTE: AFP

En esta nota:
Seguir leyendo

Venezuela suspende uso de drones ante presión de Estados Unidos

Comando Sur de Estados Unidos refuerza cooperación en seguridad durante visita a Panamá

Estados Unidos entrega a México al boxeador Julio César Chávez Jr

Recomendadas

Más Noticias