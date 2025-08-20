Estados Unidos sanciona a jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional

Estados Unidos impuso sanciones a cuatro jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI), incluidos funcionarios de países aliados como Francia y Canadá, en lo que se considera un nuevo esfuerzo por obstaculizar al tribunal.
El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que la CPI representa una amenaza para la seguridad nacional, y la calificó como un instrumento de guerra jurídica contra Estados Unidos e Israel.
“El tribunal es una amenaza para la seguridad nacional que ha sido un instrumento de guerra jurídica contra los Estados Unidos y nuestro cercano aliado Israel”, dijo Rubio en un comunicado.
Esta medida se produce en un contexto de tensiones internacionales sobre la jurisdicción y las investigaciones de la CPI en conflictos donde participan Estados Unidos e Israel.
FUENTE: AFP