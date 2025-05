Francia condena a 20 años de prisión a excirujano por abusar de 299 pacientes

"Se tuvo en cuenta que los hechos cometidos eran especialmente graves por el número de víctimas, su corta edad y el carácter compulsivo" del acusado, indicó la presidenta del tribunal de Vannes, Aude Buresi, al leer el veredicto.

Después de que se comunicara el fallo, uno de los abogados del excirujano, Maxime Tessier, indicó que su cliente no recurrirá y que "nunca tuvo intención" de hacerlo.

La fiscalía había pedido 20 años de prisión contra este "diablo" de "bata blanca" y otras medidas menos comunes como su reclusión en un centro para su tratamiento y vigilancia después de cumplirla.

Pero el tribunal de esta ciudad del oeste de Francia le impuso una condena más leve, al subrayar su "voluntad de reparación" y su edad. El hombre de 74 años podrá así solicitar la libertad condicional cuando cumpla dos tercios de la pena de 20 años.

La justicia también le impuso un seguimiento sociojudicial durante 15 años que incluye, en particular, someterse a un tratamiento y una prohibición definitiva de ejercer una profesión médica o una actividad en contacto con menores.

En sus alegatos finales, la defensa había pedido al tribunal que reconociera "los elementos favorables al acusado", como su "confesión", aunque las víctimas pedían un "veredicto a la altura".

"No pido clemencia al tribunal. Simplemente que me conceda el derecho de ser mejor persona y recuperar esta parte de humanidad que tanto me ha faltado", dijo el lunes el acusado en sus últimas palabras.