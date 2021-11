López Obrador pide a gobernadores estatales no ser "tapadera" de corrupción

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador , pidió este viernes a los gobernadores que inician mandatos en distintos estados del país que no sean "tapadera" en actos de corrupción de administraciones pasadas.

"Recomiendo a los gobernadores que están entrando, que no sean tapadera, que no haya afanes de venganza pero que no se conviertan en cómplices, en encubridores", apuntó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina desde el central estado de Guanajuato.