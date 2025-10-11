Nuevo sismo de magnitud 6.0 sacude el sur de Filipinas tras terremotos mortales en Mindanao

Un sismo de magnitud 6.0 sacudió la costa sur de Filipinas este sábado, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El sismo se registró a una profundidad de 59 kilómetros y a 10 kilómetros de la ciudad de Cagwait, en la provincia de Surigao del Sur, isla de Mindanao.

El evento se produce días después de que un sismo de magnitud 7.4, seguido de fuertes réplicas, golpeara el viernes la ciudad de Manay, dejando al menos ocho muertos.

Según Arnel Besinga, funcionario de los bomberos de Cagwait, no hubo reportes inmediatos de víctimas: "La duración del temblor no fue tan larga, solo de alrededor de 30 segundos, pero fue súbito y muy fuerte. Nuestras ollas aquí en la estación de bomberos se cayeron en nuestra cocina", comentó Besinga.

Los servicios de rescate y autoridades locales están realizando evaluaciones conjuntas para determinar los daños. Aún se desconoce si este sismo fue una réplica de los recientes temblores de 6.7 y 7.4 de magnitud en la región.

Estos movimientos ocurren días después de un terremoto de magnitud 6.9 en la isla de Cebú, que dejó 75 muertos y más de 1,200 heridos, según informes oficiales.

Filipinas se encuentra en el llamado “Anillo de Fuego”, zona de alta actividad sísmica que abarca desde Japón hasta el sudeste asiático y la cuenca del Pacífico, donde los temblores son casi diarios.