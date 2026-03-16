Rey Felipe VI reconoce abusos contra pueblos indígenas durante la conquista de América

El rey de España, Felipe VI, reconoció este lunes que durante la conquista española de América hubo “mucho abuso”, pese a que existía un supuesto marco de protección hacia los pueblos indígenas establecido por la Corona.
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Rey de España admite abusos en la conquista
Durante su intervención, el monarca señaló que los Reyes Católicos, especialmente la Isabel I de Castilla, establecieron directrices y normas que buscaban proteger a los pueblos indígenas.
Entre ellas mencionó las conocidas Leyes de Indias, que fueron promulgadas durante la época colonial para regular la administración de los territorios y la relación con las comunidades originarias.
La realidad fue distinta
Felipe VI explicó que, aunque existía una intención normativa de protección, la realidad histórica fue diferente.
“El afán de protección luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso”, expresó el jefe del Estado español durante el acto cultural.
Las declaraciones se dieron en el contexto de una exposición dedicada a resaltar el papel y la historia de la mujer indígena en México.
FUENTE: AFP