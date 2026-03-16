Rey Felipe VI reconoce abusos contra pueblos indígenas durante la conquista de América

El rey de España, Felipe VI , reconoció este lunes que durante la conquista española de América hubo “mucho abuso”, pese a que existía un supuesto marco de protección hacia los pueblos indígenas establecido por la Corona.

Las declaraciones fueron realizadas durante una visita a una exposición dedicada a la mujer indígena mexicana en un museo de Madrid, según un video difundido por la Casa Real de España.

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Rey de España admite abusos en la conquista

Durante su intervención, el monarca señaló que los Reyes Católicos, especialmente la Isabel I de Castilla, establecieron directrices y normas que buscaban proteger a los pueblos indígenas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2033568318175478211?s=20&partner=&hide_thread=false El rey de España, Felipe VI, reconoció este lunes que hubo "mucho abuso" durante la conquista española de América, pese al "afán de protección" hacia los indígenas por parte de los reyes católicos.



"Los reyes católicos, la reina Isabel con sus directrices, las leyes de Indias",… pic.twitter.com/juYM2LDx3l — Telemetro Reporta (@TReporta) March 16, 2026

Entre ellas mencionó las conocidas Leyes de Indias, que fueron promulgadas durante la época colonial para regular la administración de los territorios y la relación con las comunidades originarias.

La realidad fue distinta

Felipe VI explicó que, aunque existía una intención normativa de protección, la realidad histórica fue diferente.

“El afán de protección luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso”, expresó el jefe del Estado español durante el acto cultural.

Las declaraciones se dieron en el contexto de una exposición dedicada a resaltar el papel y la historia de la mujer indígena en México.

FUENTE: AFP