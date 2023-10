Sir Bobby Charlton, leyenda del fútbol inglés, muere a sus 86 años

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdeportes_rpc%2Fstatus%2F1715754200846532682&partner=&hide_thread=false ¡Descansa en Paz leyenda!



La leyenda del Manchester United e Inglaterra, Sir Bobby Charlton, falleció este sábado a los 86 años. #FutbolRPC pic.twitter.com/jaK2PQlezZ — Deportes RPC (@deportes_rpc) October 21, 2023

Bobby Charlton fue un ícono que no solo marcó época en el Manchester United, sino que también se convirtió en un emblema del fútbol inglés. Con él, el Manchester United logró conquistar la Copa de Europa en 1968, convirtiéndose en el primer club inglés en lograr este prestigioso título.

La familia Charlton compartió la noticia de su fallecimiento en un comunicado, informando que Sir Bobby partió en paz en las primeras horas de la mañana del sábado, rodeado por sus seres queridos. Agradecieron a todos los que contribuyeron a su cuidado y a las numerosas personas que lo amaron y apoyaron a lo largo de su vida.

En 2020, se anunció que Bobby Charlton había sido diagnosticado con demencia, lo que lo llevó a dejar de asistir a Old Trafford, el estadio que fue su segundo hogar, para presenciar los partidos del equipo de su vida.

Este legendario futbolista fue mucho más que un campeón en el campo de juego. Sobreviviente del trágico accidente aéreo de Múnich en 1958, que cobró la vida de ocho de sus compañeros en el Manchester United, demostró una increíble capacidad de recuperación. Lideró a Inglaterra a la victoria en la Copa del Mundo de 1966 y dos años después, llevó al Manchester United a ganar la Copa de Europa.

Reputado por su excepcional golpeo de balón, Bobby Charlton fue merecedor del Balón de Oro en 1966 y se convirtió en un símbolo de la elegancia y del espíritu deportivo en el fútbol.

Nacido el 11 de octubre de 1937 en Ashington, una localidad obrera del nordeste de Inglaterra, Bobby Charlton fichó por el Manchester United a la temprana edad de 15 años. A lo largo de su carrera, disputó 758 partidos y anotó 249 goles con el Manchester United, logrando récords que perduraron durante décadas hasta que fueron superados por Ryan Giggs y Wayne Rooney, respectivamente.

Charlton ganó tres títulos de liga y una FA Cup en Old Trafford. Tras dejar el United en 1973 y convertirse en entrenador del Preston, regresó a Old Trafford once años después como director del club. En 1994, en reconocimiento a sus extraordinarios servicios al fútbol, fue nombrado Sir Bobby Charlton.

Además de sus hazañas a nivel de clubes, con la selección inglesa, Bobby Charlton conquistó el Mundial-66, junto a su hermano Jack, quien lamentablemente también nos dejó en 2022. Vistió la elástica inglesa en 106 partidos, marcando 49 goles y dejando un legado imborrable en el fútbol y en el corazón de los aficionados. Su contribución al deporte y su influencia perdurarán en la inmortalidad futbolística.

APF

FUENTE: AFP