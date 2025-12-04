¡Ya es navidad en Nueva York! Así fue el espectacular encendido del árbol del Rockefeller Center

Miles de asistentes celebraron el encendido del árbol de navidad en una noche helada en Manhattan.

La navidad encendió la emoción este 3 de diciembre, cuando miles de personas vibraron con la iluminación del abeto noruego en la ceremonia oficial del Rockefeller Center Christmas Tree Lighting, donde 50 000 luces, una estrella Swarovski y varios conciertos marcaron el inicio festivo de la temporada.

El icónico árbol de Navidad de este año para Rockefeller Center proviene de East Greenbush, New York, un abeto noruego de 75 pies de altura (23 metros) y unas 11 toneladas de peso que llegó a Manhattan el 8 de noviembre para su instalación.

The city gathers, the lights sparkle, the season begins! -@tobytenenbaum El icónico árbol de navidad del Rockefeller Center brilló con más de 50 000 luces. @rockefellercenter

Luces, música y la magia de la navidad en la Gran Manzana

El árbol fue decorado con más de 50 000 luces LED multicolores, un cableado de más de 8 km y coronado por una estrella Swarovski de 900 libras, creando un espectáculo luminoso que brilló al ritmo de la música.

La ceremonia también contó con presentaciones de artistas destacados, incluido Marc Anthony, y fue conducida por la cantante Reba McEntire, en un evento televisado en vivo para cientos de miles de espectadores. Aunque la plaza estaba helada, los aplausos, villancicos y la emoción colectiva llenaron de calidez la fría noche neoyorquina.

Rockefeller Center: ¿por qué este encendido es especial?

Porque cada año el árbol se convierte en símbolo internacional de la Navidad y este año no fue la excepción: su magnitud, altura, peso y decoraciones, el repertorio musical y la transmisión global le dieron un aire aún más espectacular. Además, tras las fiestas, la madera del árbol será donada a la organización Habitat for Humanity para construir viviendas, reflejando un gesto solidario.

Si planeas visitar, el árbol permanecerá iluminado hasta mediados de enero, así que tienes semanas para capturar su brillo y disfrutar de la emblemática plaza navideña.